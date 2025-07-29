Катание на колесе обозрения закончилось для пенсионерки фатальным падением В Алтайском крае пенсионерка упала с колеса обозрения и разбилась насмерть

Пожилая женщина выпала из кабины колеса обозрения в городе Рубцовск, расположенный в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск». По данным журналистов, трагедия произошла в городском парке.

Пенсионерка упала с аттракциона в тот момент, когда кабина колеса обозрения находилась на большой высоте, говорится в сообщении. Журналисты уточнили, что женщина получила несовместимые с жизнью повреждения в результате падения. Тем не менее, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно о гибели пожилой женщины в населенном пункте Сухая в Рыльском районе Курской области в результате атаки украинского дрона. Врио главы региона Александр Хинштейн отметил, что ВСУ ударили по дому пенсионерки в момент, когда она находилась внутри. Он выразил соболезнования родным и близким 85-летней женщины.

Кроме того, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о гибели пожилого мужчины в результате взрыва бытового газа в одном из домов города. По его словам, произошел в многоквартирном жилом здании на Анапском шоссе.