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29 июля 2025 в 11:15

Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки

В Британии девушка потеряла часть скальпа на аттракционе с движущимся полом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 18-летняя девушка получила серьезные травмы головы на аттракционе Fun House Ride, сообщает The Standard. Инцидент произошел в комнате с вращающимся полом.

Аттракцион представляет собой лабиринт с оптическими иллюзиями, кривыми зеркалами, наклонными полами и другими ловушками. В одной из комнат девушке предстояло пройти по вращающимся валикам, встроенным в пол. Именно там волосы девушки намотались на механизм, и она застряла.

Она находилась в лабиринте вместе с подругой, которая, заметив кровь, побежала за помощью. На помощь пришла медсестра, находившаяся на ярмарке. По словам медика, пострадавшая лишилась 75% скальпа. После оказания первой помощи девушку госпитализировали.

Ранее врачи провели уникальную операцию 36-летнему мужчине, пострадавшему при падении с электросамоката. У пациента диагностировали множественные переломы черепа, из-за чего хирурги были вынуждены почти полностью снять кожу с головы, чтобы зафиксировать кости. Операция длилась более трех часов и завершилась успешно. Сейчас мужчина в стабильном состоянии, впереди у него длительная реабилитация.

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