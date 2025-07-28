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28 июля 2025 в 21:36

Медикам пришлось снять скальп с мужчины после поездки на самокате

Хирурги сняли скальп с мужчины во время операции после падения с самоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Жуковской ГКБ в Подмосковье врачи отделения челюстно-лицевой хирургии сняли скальп с головы 36-летнего пациента для спасения жизни, передает РБК Life. Мужчина получил множественные переломы мозгового и лицевого отдела черепа при падении с электросамоката.

Операция продолжалась более трех часов, сообщает издание. Хирург Тамаз Тотладзе и его команда провели сложную процедуру, в ходе которой они почти полностью сняли кожу с головы пациента, чтобы закрепить все переломы с помощью специальных приспособлений. После этого они аккуратно вернули кожу на место, восстановив прежний внешний вид пациента.

В медучреждении сообщили, что операция прошла успешно, а пострадавший находится в стабильном состоянии. Однако для полного восстановления ему потребуется длительная реабилитация в условиях поликлиники.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra и 16-летней девушки на электросамокате. Несовершеннолетняя пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершил наезд на школьницу. Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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Медикам пришлось снять скальп с мужчины после поездки на самокате
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