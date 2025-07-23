Школьницу на самокате подбросило в воздух от удара мчащейся иномарки

Школьницу на самокате подбросило в воздух от удара мчащейся иномарки В Петербурге иномарка на высокой скорости сбила школьницу на электросамокате

В Санкт-Петербурге автомобиль Opel Astra на высокой скорости сбил 16-летнюю школьницу на электросамокате, которая решила проехать по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщает региональное ГУ МВД. По его данным, подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу.

56-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переезжала проезжую часть на арендованном электросамокате на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

По факту аварии полиция организовала проверку. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося и примут процессуальное решение.

До этого в Санкт-Петербурге владелец моноколеса был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0,255 мг/л. Инстанция признала устройство транспортным средством.