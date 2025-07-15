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15 июля 2025 в 21:32

В России лишили прав нетрезвого водителя моноколеса

В Санкт-Петербурге лишили водительских прав владельца моноколеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге владелец моноколеса был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Отмечается, что инстанция признала устройство транспортным средством.

Было все в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0.255 мг/л, — написала Лебедева.

Ранее сообщалось, что в Петербурге врачи пытаются спасти 11-летнего школьника, который разбился, когда катался на моноколесе без сопровождения родителей. Мальчик находится в реанимации Филатовской больницы в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом обеих рук, ушибы и ссадины.

До этого терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что самокаты опасны для позвоночника, поясницы и мышц таза. По ее словам, конструкция этого транспортного средства создает асимметричную нагрузку на тело, что может привести к дисбалансу мышц и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Санкт-Петербург
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