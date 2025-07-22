Известный высотный парк в Сочи закрыли из-за трагедии

Известный сочинский парк аттракционов «Скайпарк» временно прекратил работу после трагического инцидента, в результате которого погиб один из посетителей. По предварительным данным, мужчина сорвался с подвесного пешеходного моста.

На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия, — сообщили представители парка.

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факту происшествия. Власти и руководство парка выясняют обстоятельства трагедии и проверяют меры безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что австрийский экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер, прославившийся прыжком с парашютом из стратосферы в 2012 году, трагически погиб во время полета на параплане в Италии. Мужчине стало плохо во время полета, он потерял контроль над летательным аппаратом, из-за чего врезался в деревянную конструкцию гостиничного комплекса. Также от падающих обломков пострадала сотрудница отеля — у нее диагностировали травму шеи.