Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 01:05

Известный высотный парк в Сочи закрыли из-за трагедии

Развлекательный «Скайпарк» в Сочи временно закрыли из-за гибели посетителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный сочинский парк аттракционов «Скайпарк» временно прекратил работу после трагического инцидента, в результате которого погиб один из посетителей. По предварительным данным, мужчина сорвался с подвесного пешеходного моста.

На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия, — сообщили представители парка.

Следственный комитет Краснодарского края начал проверку по факту происшествия. Власти и руководство парка выясняют обстоятельства трагедии и проверяют меры безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что австрийский экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер, прославившийся прыжком с парашютом из стратосферы в 2012 году, трагически погиб во время полета на параплане в Италии. Мужчине стало плохо во время полета, он потерял контроль над летательным аппаратом, из-за чего врезался в деревянную конструкцию гостиничного комплекса. Также от падающих обломков пострадала сотрудница отеля — у нее диагностировали травму шеи.

Сочи
парки
развлечения
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодая невеста Лепса пытается сделать из него «краша» молодых
Женщина попала в больницу с инфарктом из-за маленького насекомого
Известный высотный парк в Сочи закрыли из-за трагедии
Налог за патриотические концерты. Скольких млн могут лишить SHAMAN и других
В Сети появилось видео Москвы из космоса с циклоном-гигантом
В США признали непоколебимость России на фоне угроз Трампа
Почему в день Панкратия кричать нельзя: приметы на 22 июля
Россиянка погибла после укуса ядовитой змеи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 июля 2025 года
Российские борцы одержали верх над американцами в Венгрии
Средства ПВО сбили 25 беспилотников за шесть часов
Женщина лишилась 12 млн рублей из-за «службы доставки цветов»
Раскрыто, каким методом Зеленский избавляется от своих конкурентов
Продажа дома за $25 млн, допинг-скандал, жених-олигарх: как живет Шарапова
Безопасность с рождения: как выбрать автокресло правильно
В Госдуме озвучили, кто вынудил гимнастку из РФ не выступать под Аллегрову
«Дети эвакуированы»: осколки БПЛА в Бердянске рухнули на детсад
Колумбийская собака спасла более 30 человек, подорвавшись на мине
Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды
Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.