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18 июля 2025 в 00:34

Прыгнувший из стратосферы парашютист разбился в Европе

ORF: прыгнувший из стратосферы Баумгартнер разбился на параплане в Италии

Парашютист во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии Парашютист во время учений ОДКБ «Нерушимое братство» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области в Киргизии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Австрийский экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер, прославившийся прыжком с парашютом из стратосферы в 2012 году, трагически погиб во время полета на параплане в Италии, сообщил телеканал ORF. Мужчине стало плохо во время полета, он потерял контроль над летательным аппаратом, из-за чего врезался в деревянную конструкцию гостиничного комплекса.

По информации канала, несчастный случай произошел во второй половине дня в городе Порто-Сант’Эльпидио на побережье Адриатического моря. Также от падающих обломков пострадала сотрудница отеля — у нее диагностировали травму шеи. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Краснодарском крае туристка потеряла сознание во время полета на парашюте после удара креплением троса по голове. Отлетевшая деталь парашютной системы сначала сбила женщину, после чего она безвольно повисла на страховке. При этом водитель катера не заметил происшествия и продолжил движение.

До этого сообщалось, что в акватории Владивостока у побережья полуострова Шкота затонул после пожара туристический катамаран «Мерлион». Люди были эвакуированы, никто из них не пострадал. Также в Сети появились видео первых минут после пожара. На опубликованных кадрах видно полностью охваченное пламенем судно. Люди были спасены проходящим рядом кораблем, едва успев покинуть горящий катамаран перед возможным взрывом.

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