Киеву предрекли «ледяной апокалипсис» без света в ближайшее время Глава СПКУ Попенко: Киев может быть без света до 22 часов в сутки на фоне холода

Киев при ожидаемых морозах около -5 градусов будет оставаться без электроэнергии до 22 часов в сутки, спрогнозировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он заявил, что похолодание может наступить уже через одну-две недели, передает «Страна.ua».

На данный момент, по его информации, продолжительность отключений в украинской столице уже может составлять до 16 часов. Примечательно, что сейчас в Киеве наблюдается плюсовая температура, отметил Попенко.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины введены аварийные ограничения подачи электричества. Как указывает источник, действующие графики приостановлены в связи с внезапными перегрузками в энергосистеме.

Кроме того, военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинская энергосистема в течение следующих нескольких месяцев рискует полностью выйти из строя после высокоточных ударов российских войск. По его мнению, перебои с электричеством негативно отразятся и на снабжении украинской армии в зоне военных действий.