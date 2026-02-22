Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 16:41

Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах

В ряде регионов России ожидается похолодание до минус 40 градусов

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На следующей неделе в некоторых регионах России прогнозируются аномальные холода и резкое понижение температуры до минус 40 градусов, сообщили «РГ» в Гидрометцентре. По данным метеорологов, в Свердловской области ожидается отклонение от нормы на семь градусов и более вплоть до 27 февраля.

Так, морозы до минус 40 градусов прогнозируются Омской области до 26 февраля. На юге Тюменской области с 23 по 27 февраля также ожидается аномально холодная погода. Температура будет на 10 и более градусов ниже нормы. В Красноярске тоже прогнозируют похолодание, причем среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 12 и более градусов.

Морозы до 26 февраля ожидаются и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, где температура будет ниже нормы на 15 градусов и более. В Ханты-Мансийском округе возможны морозы до минус 45 градусов. В Томской области до 26 февраля температура опустится до минус 35 градусов, с сильными морозами до минус 40 градусов на северо-востоке.

В День защитника Отечества в Москве будет оттепель до нуля градусов, но ночью на 24 февраля ожидается сильный снегопад, который продолжится днем. Затем температура резко упадет до минус 17 градусов.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в начале марта в России ожидается арктическое похолодание. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 8 градусов, а днем будет около нуля. Несмотря на это, уже к середине марта ожидается потепление до 12 градусов, и начнется стремительное таяние снега, которое сменится дождями.

Россия
регионы
погода
холода
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невероятно»: Каллас и ее мужа уличили во лжи и недалекости
«Неловко говорить»: Матвиенко нашла истоки русофобии в Евросоюзе
Шведские керлингистки забрали олимпийское золото
Россия завершила эвакуацию туристов с Кубы
«Реакция будет страшной»: военэксперт о привлечении 250 тысяч бойцов в ВСУ
Захарова рассказала, как Россия смогла спасти Венесуэлу
Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно
Появились кадры закладки бомбы во Львове
Силовики застрелили вооруженного мужчину у ворот поместья Трампа
Зеленского подловили на выдумывании дат будущего перемирия
Корабль с туристами затонул на Тортуге
Сильные взрывы прогремели в пригороде Тегерана
Десятки БПЛА сбили над российскими регионами за два часа
«Свечи поставил»: Собянин и Решетников пошутили о снегопаде в Москве
Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины
Освобождение Орехова и крах Запорожья: новости СВО к вечеру 22 февраля
В Совфеде раскрыли трехлетний план Европы по Украине
На границе с Китаем сожгли гигантское чучело
Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара
Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.