Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах

На следующей неделе в некоторых регионах России прогнозируются аномальные холода и резкое понижение температуры до минус 40 градусов, сообщили «РГ» в Гидрометцентре. По данным метеорологов, в Свердловской области ожидается отклонение от нормы на семь градусов и более вплоть до 27 февраля.

Так, морозы до минус 40 градусов прогнозируются Омской области до 26 февраля. На юге Тюменской области с 23 по 27 февраля также ожидается аномально холодная погода. Температура будет на 10 и более градусов ниже нормы. В Красноярске тоже прогнозируют похолодание, причем среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 12 и более градусов.

Морозы до 26 февраля ожидаются и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, где температура будет ниже нормы на 15 градусов и более. В Ханты-Мансийском округе возможны морозы до минус 45 градусов. В Томской области до 26 февраля температура опустится до минус 35 градусов, с сильными морозами до минус 40 градусов на северо-востоке.

В День защитника Отечества в Москве будет оттепель до нуля градусов, но ночью на 24 февраля ожидается сильный снегопад, который продолжится днем. Затем температура резко упадет до минус 17 градусов.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в начале марта в России ожидается арктическое похолодание. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 8 градусов, а днем будет около нуля. Несмотря на это, уже к середине марта ожидается потепление до 12 градусов, и начнется стремительное таяние снега, которое сменится дождями.