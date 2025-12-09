ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 07:03

Военэксперт спрогнозировал остановку энергосистемы Украины

Военэксперт Киселев: энергосистема Украины может остановиться в ближайшие месяцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинская энергосистема в ближайшие несколько месяцев может полностью остановиться после точечных ударов по ней российских войск, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, перебои в энергосистеме также повлияют на логистику ВСУ в зоне СВО.

Энергосистема, которая, в принципе, генерирует всю свою мощь сегодня на выплавку мин, на выплавку снарядов, прекращает свое существование, — сказал он.

Киселев добавил, что для большей эффективности нужно, чтобы украинская «железная дорога прекратила свое существование». ВС РФ работают над этим вопросом, подчеркнул он.

Ранее жители поселка Крюковщина в Киевской области перекрыли дорогу, протестуя против отключений электричества. Населенный пункт остается без света более двух дней.

До этого стало известно, что Украина на конец ноября располагала лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт. Страна может рассчитывать на импорт 2–2,5 ГВт из ЕС, однако увеличение поставок ограничено пропускными возможностями сетей.

энергосистемы
Украина
военные
СВО
