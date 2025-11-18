Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 07:06

Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему ДНР

Пушилин: ВСУ повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС

ВС Украины
ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, заявил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил Пушилин.

В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, — отметил он.

Утром 17 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей, подчеркнули в министерстве.

