Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей, подчеркнули в министерстве.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 07:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 22 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, восемь и четыре БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Ставропольского края соответственно, по три — над Орловской и Брянской областями.