29 декабря 2025 в 05:20

Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину

Врач Тимощенко: при выборе свинины лучше покупать шею или лопатку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во время покупки свинины стоит отдавать предпочтение шее или лопатке, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, важными критериями являются не только часть туши, но и внешний вид продукта. Она добавила, что нужно обращать внимание на отсутствие загрязнений и упругую текстуру мяса.

Выбирать свинину важно в проверенных местах, обращая внимание на органолептические свойства: вид, цвет и запах. Свежее мясо имеет легкий приятный аромат, розовый цвет и плотную консистенцию. Важно, чтобы свинина не была загрязнена, была плотной на ощупь и упругой. При покупке стоит отдавать предпочтение более диетической вырезке. В случае если важна сочность мяса, стоит брать шею или лопатку, особенно для приготовления жаркого, рагу или шашлыка. Для гриля стоит отдать предпочтение ребрам, — пояснила Тимощенко.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что для длительного хранения в морозильной камере подойдет только свежее и герметично упакованное мясо. По ее словам, повторная заморозка продукта после доведения до комнатной температуры нежелательна, так как в нем уже начали размножаться бактерии, которым не страшны низкие температуры.

