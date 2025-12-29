Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину

Во время покупки свинины стоит отдавать предпочтение шее или лопатке, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, важными критериями являются не только часть туши, но и внешний вид продукта. Она добавила, что нужно обращать внимание на отсутствие загрязнений и упругую текстуру мяса.

Выбирать свинину важно в проверенных местах, обращая внимание на органолептические свойства: вид, цвет и запах. Свежее мясо имеет легкий приятный аромат, розовый цвет и плотную консистенцию. Важно, чтобы свинина не была загрязнена, была плотной на ощупь и упругой. При покупке стоит отдавать предпочтение более диетической вырезке. В случае если важна сочность мяса, стоит брать шею или лопатку, особенно для приготовления жаркого, рагу или шашлыка. Для гриля стоит отдать предпочтение ребрам, — пояснила Тимощенко.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что для длительного хранения в морозильной камере подойдет только свежее и герметично упакованное мясо. По ее словам, повторная заморозка продукта после доведения до комнатной температуры нежелательна, так как в нем уже начали размножаться бактерии, которым не страшны низкие температуры.