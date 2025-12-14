Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо

Для длительного хранения в морозильной камере подойдет только свежее и герметично упакованное мясо, заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, повторная заморозка продукта после доведения его до комнатной температуры нежелательна, так как в нем уже начали размножаться бактерии, которым не страшны низкие температуры.

Для длительного хранения используйте только свежие продукты. Перед заморозкой мясо мыть не нужно. Главное условие — герметичная упаковка: используйте пищевую пленку, плотные пакеты с зип-застежкой или вакуумную упаковку. Это предотвратит образование излишнего инея, защитит мясо от окисления и посторонних запахов, — поделилась Лялина.

При этом, отметила биолог, даже при идеальных условиях слишком долгое хранение мяса ухудшает его вкус и текстуру. Она рекомендует следующие сроки: для говядины и свинины — до 6–12 месяцев, для целой курицы или индейки — до шести месяцев, для частей птицы — до девяти месяцев, а для мелких кусков, фарша и полуфабрикатов — не более трех-четырех месяцев.

