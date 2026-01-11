Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 16:30

Курица в мундире по-польски: готовлю так и получаю сочнейшее мясо — 40 минут до идеального ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта курица — мастер-класс по тому, как сохранить мясо невероятно сочным. Вся магия — в «мундире» из грибов, сыра и сметаны, который выполняет роль термостойкой шубы. Он не дает сокам испаряться, позволяя курице томиться в собственной соку, а сам при этом превращается в золотистую, ароматную и хрустящую корочку с нежнейшей грибной начинкой. Результат — сочное филе и потрясающе вкусная верхушка в каждом кусочке.

Куриные бедра без кости (4 шт.) промываю, обсушиваю, слегка отбиваю через пищевую пленку, солю и перчу.

Для начинки: шампиньоны (300 г) и луковицу (1 шт.) мелко нарезаю. На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масел. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю на среднем огне 7–10 минут, пока не выпарится вся жидкость. За минуту до готовности добавляю пропущенный через пресс чеснок (2 зубчика), солю, перчу. Снимаю с огня и даю полностью остыть.

Твердый сыр (200 г) натираю на средней терке. В миске смешиваю остывшую грибную массу, тертый сыр и сметану (150 мл).

Куриные бедра выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. На каждое бедро сверху выкладываю обильный слой сырно-грибной массы, разравниваю ее, формируя плотный «мундир», полностью покрывающий мясо.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока курица не прожарится внутри, а сырная шапка не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Достаю из духовки, даю постоять 5–10 минут, затем подаю. Идеальный гарнир — отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Овсяная пицца на сковороде — рецепт без муки: трачу 15 минут, и на столе ароматный завтрак
Общество
Овсяная пицца на сковороде — рецепт без муки: трачу 15 минут, и на столе ароматный завтрак
Сосиски как в детстве: секрет идеальной варки без потерь вкуса и формы
Общество
Сосиски как в детстве: секрет идеальной варки без потерь вкуса и формы
Одна эта фишка перевернула мое отношение к курятине — готовлю сочное мясо для идеального ужина
Общество
Одна эта фишка перевернула мое отношение к курятине — готовлю сочное мясо для идеального ужина
Говядина, сыр, тортилья — и на сковороду! Готовлю мексиканские чимичанги с йогуртово-барбекю соусом. Объедение
Общество
Говядина, сыр, тортилья — и на сковороду! Готовлю мексиканские чимичанги с йогуртово-барбекю соусом. Объедение
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
Европа
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
еда
мясо
Польша
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.