Курица в мундире по-польски: готовлю так и получаю сочнейшее мясо — 40 минут до идеального ужина

Эта курица — мастер-класс по тому, как сохранить мясо невероятно сочным. Вся магия — в «мундире» из грибов, сыра и сметаны, который выполняет роль термостойкой шубы. Он не дает сокам испаряться, позволяя курице томиться в собственной соку, а сам при этом превращается в золотистую, ароматную и хрустящую корочку с нежнейшей грибной начинкой. Результат — сочное филе и потрясающе вкусная верхушка в каждом кусочке.

Куриные бедра без кости (4 шт.) промываю, обсушиваю, слегка отбиваю через пищевую пленку, солю и перчу.

Для начинки: шампиньоны (300 г) и луковицу (1 шт.) мелко нарезаю. На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масел. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю на среднем огне 7–10 минут, пока не выпарится вся жидкость. За минуту до готовности добавляю пропущенный через пресс чеснок (2 зубчика), солю, перчу. Снимаю с огня и даю полностью остыть.

Твердый сыр (200 г) натираю на средней терке. В миске смешиваю остывшую грибную массу, тертый сыр и сметану (150 мл).

Куриные бедра выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. На каждое бедро сверху выкладываю обильный слой сырно-грибной массы, разравниваю ее, формируя плотный «мундир», полностью покрывающий мясо.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока курица не прожарится внутри, а сырная шапка не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Достаю из духовки, даю постоять 5–10 минут, затем подаю. Идеальный гарнир — отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

