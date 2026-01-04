Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елке

Для продления срока жизни новогодней елки ее нужно поставить в воду или в емкость с влажной землей, поделился биолог Михаил Воробьев в беседе с RT. Эксперт отметил, что идеальное место для праздничного дерева — прохладное помещение.

Для елок такой же совет, как для букетов цветов. Она, естественно, должна стоять в воде или в емкости с влажной землей. Естественно, подальше от батарей, — прокомментировал Воробьев.

Для того чтобы хвоя простояла дольше, биолог порекомендовал регулярно ее опрыскивать. По его словам, это поможет предотвратить преждевременное осыпание.

Для тех, кто хочет, чтобы елка осыпалась как можно меньше, эксперт рекомендует обратить внимание на пихту Нордмана. У этого вида есть особенность: его хвоинки удерживаются лучше, чем у других, и практически не опадают при высыхании. Однако она стоит дороже, чем обычная ель.

Ранее ученые из РУДН выяснили, что живая новогодняя ель может быть экологичнее искусственной. Однако важно правильно выбрать место покупки живого дерева и позаботиться о его дальнейшей утилизации. Живые хвойные деревья — возобновляемый ресурс, но искусственная ель имеет свои преимущества из-за меньшего воздействия на окружающую среду при долгосрочном использовании. Эксперты подчеркивают, что покупка искусственной ели оправдана только при ее использовании более 20 лет.