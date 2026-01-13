Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:24

Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами

Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами для праздничного стола Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами для праздничного стола Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Каждый праздничный стол заслуживает яркого и необычного блюда, которое привлечет внимание гостей не только своим вкусом, но и оригинальным названием.

Салат «Морская жемчужина» — это изысканный вариант с кальмарами, который сочетает в себе морскую свежесть и нежные текстуры. Прост в приготовлении, но при этом выглядит утонченно и дорого. Идеальное блюдо на Старый Новый год!

Ингредиенты

  • Кальмары — 400 граммов
  • Огурцы свежие — 2 штуки
  • Яйца куриные — 3 штуки
  • Листья салата (айсберг или ромен) — 100 граммов
  • Кукуруза консервированная — 150 граммов
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка
  • Сметана или йогурт — 3 столовых ложки
  • Горчица дижонская — 1 чайная ложка
  • Соль и свежемолотый перец — по вкусу
  • Перепелиные яйца (опционально), свежая зелень, ломтики лимона — для декора

Пошаговый рецепт

  1. Очищаем кальмары от пленок и удаляем хорду. Отварите их в кипящей воде с солью и 1–2 каплями лимонного сока. Время варки — не более 2 минут, чтобы сохранить нежность. Остужаем кальмары и нарезаем их тонкими кольцами или соломкой.
  2. Отварите куриные яйца до состояния «вкрутую» (примерно десять минут). Чистим, нарезаем кубиками. Свежие огурцы нарезаем тонкой соломкой. Листья салата порвите руками на небольшие кусочки.
  3. В большой миске смешайте кальмары, огурцы, яйца, кукурузу и листья салата. В отдельной емкости приготовьте заправку: соедините сметану (или йогурт), горчицу, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности.
  4. Добавьте заправку в салат и перемешайте, но аккуратно, чтобы не повредить текстуру всех компонентов.
  5. Выложите салат в красивую сервировочную миску или порционные бокалы. Для эффекта «жемчужины» можно задекорировать салат половинками перепелиных яиц или шариками из сливочного сыра. Добавьте свежую зелень и пару ломтиков лимона для яркости.

Салат «Морская жемчужина» станет вашим секретным ингредиентом успеха на любом празднике. Попробуйте приготовить его и удивите гостей неповторимым вкусом и изысканным видом!

Ранее мы поделились рецептом легкой закуски — камамбера с помидорами в духовке.

кальмары
новогодние праздники
праздники
рецепт
рецепты
салат
салаты
Александра Вкусова
А. Вкусова
