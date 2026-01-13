Салат «Морская жемчужина»: изысканное блюдо с кальмарами

Каждый праздничный стол заслуживает яркого и необычного блюда, которое привлечет внимание гостей не только своим вкусом, но и оригинальным названием.
Салат «Морская жемчужина» — это изысканный вариант с кальмарами, который сочетает в себе морскую свежесть и нежные текстуры. Прост в приготовлении, но при этом выглядит утонченно и дорого. Идеальное блюдо на Старый Новый год!
Ингредиенты
- Кальмары — 400 граммов
- Огурцы свежие — 2 штуки
- Яйца куриные — 3 штуки
- Листья салата (айсберг или ромен) — 100 граммов
- Кукуруза консервированная — 150 граммов
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
- Сметана или йогурт — 3 столовых ложки
- Горчица дижонская — 1 чайная ложка
- Соль и свежемолотый перец — по вкусу
- Перепелиные яйца (опционально), свежая зелень, ломтики лимона — для декора
Пошаговый рецепт
- Очищаем кальмары от пленок и удаляем хорду. Отварите их в кипящей воде с солью и 1–2 каплями лимонного сока. Время варки — не более 2 минут, чтобы сохранить нежность. Остужаем кальмары и нарезаем их тонкими кольцами или соломкой.
- Отварите куриные яйца до состояния «вкрутую» (примерно десять минут). Чистим, нарезаем кубиками. Свежие огурцы нарезаем тонкой соломкой. Листья салата порвите руками на небольшие кусочки.
- В большой миске смешайте кальмары, огурцы, яйца, кукурузу и листья салата. В отдельной емкости приготовьте заправку: соедините сметану (или йогурт), горчицу, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности.
- Добавьте заправку в салат и перемешайте, но аккуратно, чтобы не повредить текстуру всех компонентов.
- Выложите салат в красивую сервировочную миску или порционные бокалы. Для эффекта «жемчужины» можно задекорировать салат половинками перепелиных яиц или шариками из сливочного сыра. Добавьте свежую зелень и пару ломтиков лимона для яркости.
Салат «Морская жемчужина» станет вашим секретным ингредиентом успеха на любом празднике. Попробуйте приготовить его и удивите гостей неповторимым вкусом и изысканным видом!
