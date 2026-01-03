Новый год — 2026
Вакуумные пакеты — не для всего! 8 вещей, которые лучше хранить по‑старинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вакуумные пакеты здорово экономят место в шкафу, но не все вещи переносят такое хранение. Иногда вместо порядка мы получаем испорченные вещи: деформированные, заплесневевшие или попросту непригодные к использованию. Чтобы не потерять любимые предметы из‑за неудачного эксперимента, важно знать, что категорически нельзя класть в вакуум.

Начнём с пуховых изделий: после сжатия пух ломается и уже не восстанавливает объём — вместо тёплого одеяла получите плоский комок. Кожаные вещи пересыхают и трескаются без воздуха, а электроника рискует выйти из строя из‑за конденсата. Продукты с сильным запахом (сыр, копчёная рыба) могут спровоцировать рост плесени, а влажные вещи — стать рассадником грибка.

Бумажные изделия желтеют и слипаются, семена теряют всхожесть, а пористые материалы (губки, поролон) навсегда теряют форму. Чтобы избежать разочарований, храните в вакууме только сухие вещи из простых тканей. А для кожи, пуха, бумаги и техники подберите более бережные способы — тканевые чехлы, коробки или специальные упаковки.

Ранее сообщалось, что застарелый жир на сковороде знаком каждой хозяйке. Часто мы тратим деньги на бытовую химию или экспериментируем с содой и уксусом, но есть более простой и безопасный метод, проверенный поколениями. Он не требует дорогих средств и возвращает посуде первозданный вид даже в самых запущенных случаях.

