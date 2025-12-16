Убираем застарелый жир со сковороды без химии — бабушкин способ с мылом и крахмалом, который работает

Застарелый жир на сковороде знаком каждой хозяйке. Часто мы тратим деньги на бытовую химию или экспериментируем с содой и уксусом, но есть более простой и безопасный метод, проверенный поколениями. Он не требует дорогих средств и возвращает посуде первозданный вид даже в самых запущенных случаях.

Вам понадобятся стакан картофельного крахмала и стакан тертого хозяйственного мыла (можно использовать дегтярное для усиления эффекта). Смешайте ингредиенты с 5 литрами воды в большой кастрюле, поместите сковороду так, чтобы жидкость полностью покрывала загрязнения. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и кипятите около часа.

После остывания аккуратно удалите размягченный жир губкой. При необходимости повторите процедуру. В завершение тщательно промойте сковороду обычным моющим средством и протрите насухо. Этот метод безопасно и эффективно расщепляет жир за счет сочетания щелочи и абсорбирующих свойств крахмала.

