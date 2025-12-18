Сковороды как новые без химии и силовых усилий: копеечный раствор, который удаляет нагар за час

Старые сковородки с толстым слоем нагара — головная боль любой хозяйки. Часы отчаянного трения часто ни к чему не приводят, а выбрасывать посуду жалко. Есть простой способ очистки, который не требует дорогих средств и физических усилий: всего один раствор и час кипячения — и сковорода практически как новая.

Для раствора понадобятся 50–70 граммов кальцинированной соды, столько же силикатного клея, 50 граммов хозяйственного мыла 72% (или горчичного порошка) и 3–4 литра воды. В старую кастрюлю или ведро заливают холодную воду, растворяют соду, добавляют клей и натертое мыло или горчичный порошок. Сковороду полностью погружают в раствор, доводят до кипения и оставляют на медленном огне 1–1,5 часа.

После остывания нагар легко смывается губкой. Для полной готовности посуду прокаливают с тонким слоем соли 5–7 минут. Этот метод подходит для сковород, ковшиков и сотейников — результат профессиональной чистки за минимальные деньги и усилия.

