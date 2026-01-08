Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:32

Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами сэкономит вам массу сил и времени, ведь готовится такой полноценный обед или ужин в одном противне.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочные, пряные крылышки, нежная картошка, пропитанная соками, и запеченные помидоры создают идеальный дуэт. Попробуйте, и вы убедитесь, что томатный маринад творит с курицей чудеса.

Вам понадобится: 8–10 куриных крылышек, 1 кг картофеля, 2–3 помидора, 1 луковица. Для маринада: 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. томатной пасты, 2 давленных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль, перец по вкусу. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада. Куриные крылышки тщательно обмажьте маринадом и оставьте минимум на 30 минут. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Выложите нарезанный крупными дольками картофель, посолите и поперчите его. Сверху разложите замаринованные крылышки и дольки помидоров. Полейте все оставшимся маринадом. Запекайте 40–50 минут, пока картошка не станет мягкой, а курица не покроется аппетитной румяной корочкой.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски с баклажанами.

Проверено редакцией
Читайте также
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Общество
Салат-кольцо «Нептун» с креветками, огурцом и укропным кремом. Хрустящий, нежный и очень легкий
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Общество
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Семья и жизнь
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Белорусская драчена — запеченная пышка из яиц и муки. Проще омлета, а вкус — настоящая домашняя магия
Общество
Белорусская драчена — запеченная пышка из яиц и муки. Проще омлета, а вкус — настоящая домашняя магия
рецепты
курица
ужины
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами Рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами сэкономит вам массу сил и времени, ведь готовится такой полноценный обед или ужин в одном противне.
8-10 куриных крылышек
1 кг картофеля
2-3 помидора
1 луковица
3 ст. л. майонеза
2 ст. л. томатной пасты
2 давленных зубчика чеснока
1 ч. л. паприки, соль, перец
>
В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада — майонез, томатную пасту, чеснок, паприку, соль и перец по вкусу.
Куриные крылышки тщательно обмажьте маринадом и оставьте минимум на 30 минут.
Духовку разогрейте до 200°C. Противень застелите пергаментом.
Выложите нарезанный крупными дольками картофель, посолите и поперчите его. Сверху разложите замаринованные крылышки и дольки помидоров. Полейте все оставшимся маринадом.
Запекайте 40-50 минут, пока картошка не станет мягкой, а курица не покроется аппетитной румяной корочкой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковской области
Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск
Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»
Раскрыто, какие витамины абсолютно бесполезны зимой
«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством
В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд
Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем
«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа
Умер известный актер из фильма «Рэкетир»
Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России
Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области
В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены
Российские военные ударили по энергообъектам и портам Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа
«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах
Россиянам объяснили, есть ли смысл в больничном на праздниках
Президент Колумбии поговорил с Трампом и опубликовал фото с намеком
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.