Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами

Рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами сэкономит вам массу сил и времени, ведь готовится такой полноценный обед или ужин в одном противне.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: сочные, пряные крылышки, нежная картошка, пропитанная соками, и запеченные помидоры создают идеальный дуэт. Попробуйте, и вы убедитесь, что томатный маринад творит с курицей чудеса.

Вам понадобится: 8–10 куриных крылышек, 1 кг картофеля, 2–3 помидора, 1 луковица. Для маринада: 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. томатной пасты, 2 давленных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль, перец по вкусу. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада. Куриные крылышки тщательно обмажьте маринадом и оставьте минимум на 30 минут. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Выложите нарезанный крупными дольками картофель, посолите и поперчите его. Сверху разложите замаринованные крылышки и дольки помидоров. Полейте все оставшимся маринадом. Запекайте 40–50 минут, пока картошка не станет мягкой, а курица не покроется аппетитной румяной корочкой.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски с баклажанами.