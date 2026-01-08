Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 09:32

Вместо тяжелых майонезных салатов готовлю «Цезарь по-домашнему»: рецепт из простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо тяжелых майонезных салатов готовлю «Цезарь по-домашнему». Это блюдо нравится абсолютно всем, а собирается по рецепту из простых продуктов.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: сочная курица, хрустящие листья, кисло-сладкие помидоры, соленый сыр и пикантный сливочно-чесночный соус.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, салатные листья, 6–8 помидоров черри, 50 г тертого твердого сыра, 2 ломтика белого хлеба (нарезать кубиками и обжарить до сухариков), соль, перец, паприка. Для заправки: 150 г сметаны, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. соевого соуса, сок половины лимона, 1 зубчик давленного чеснока. Куриное филе обжарьте на сковороде с маслом до готовности, в конце посолите, поперчите, добавьте паприку. Снимите со сковороды, нарежьте на полоски. Для соуса смешайте в банке или миске сметану, горчицу, соевый соус, лимонный сок и чеснок, взбейте вилкой. В большой салатнице соедините листья салата, разрезанные пополам помидоры, остывшую курицу. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Сверху посыпьте тертым сыром и сухариками.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Нежный» с пекинской капустой и курицей.

