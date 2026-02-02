«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро

Николас Мадуро (второй справа на переднем плане) и его жена Силия Флорес (справа на втором плане)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo разнес аргументацию Соединенных Штатов относительно захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его мнению, доводы американской администрации «никуда не годятся».

У Соединенных Штатов есть своя аргументация, которая, на мой взгляд, в правовом отношении никуда не годится, — убежден политик.

Медведев также заявил, что Россия и Китай не создают никакой угрозы для Гренландии. По его словам, это лишь надуманные риски. Президент США Дональд Трамп делает подобные заявления, чтобы объяснить собственные притязания на остров, отметил политик. Однако споры касательно дальнейшей судьбы Гренландии являются серьезным вызовом для единства атлантистов.

Ранее первый секретарь посольства Венесуэлы в России Пабло Энрике Родригес Брисеньо заявил, что защитой Мадуро и его супруги занимается опытная команда юристов. Он подчеркнул, что специалисты работают с делами, связанными с обвинениями в антигосударственных действиях и в адрес общественных активистов.