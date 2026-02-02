Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей Baza: глава стройкомпании в Махачкале могла похитить у дольщиков 5 млрд рублей

Telegram-канал Baza сообщил, что в Дагестане задержана учредитель строительной компании, подозреваемая в масштабных махинациях с деньгами дольщиков. По его информации, предварительный ущерб оценивается в гигантскую сумму — до 5 млрд рублей. Источники канала утверждают, что пострадавшими могут оказаться более тысячи человек.

Авторы канала отмечают, что Хадижат Гаджиева, оформившая в 2021 году компанию AR-Group, активно вела строительство 11 жилых комплексов в регионе. По его сведениям, используя агрессивную рекламу с привлекательными рендерами и регулярные отчеты в TG-канале, компания активно продавала квартиры в недостроенных домах. Как утверждается в публикации, впоследствии у застройщика возникли проблемы с разрешительной документацией, а сроки сдачи объектов постоянно срывались.

В тексте публикации указывается, что недовольные дольщики, объединившись, обнаружили, что одни и те же квартиры были проданы нескольким покупателям. По информации Baza, после их обращения в правоохранительные органы 16 января Гаджиева была задержана, сейчас полиция продолжает собирать заявления от пострадавших, которые уже больше недели активно обращаются в отделения.

