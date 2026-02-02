Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:51

Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей

Baza: глава стройкомпании в Махачкале могла похитить у дольщиков 5 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Baza сообщил, что в Дагестане задержана учредитель строительной компании, подозреваемая в масштабных махинациях с деньгами дольщиков. По его информации, предварительный ущерб оценивается в гигантскую сумму — до 5 млрд рублей. Источники канала утверждают, что пострадавшими могут оказаться более тысячи человек.

Авторы канала отмечают, что Хадижат Гаджиева, оформившая в 2021 году компанию AR-Group, активно вела строительство 11 жилых комплексов в регионе. По его сведениям, используя агрессивную рекламу с привлекательными рендерами и регулярные отчеты в TG-канале, компания активно продавала квартиры в недостроенных домах. Как утверждается в публикации, впоследствии у застройщика возникли проблемы с разрешительной документацией, а сроки сдачи объектов постоянно срывались.

В тексте публикации указывается, что недовольные дольщики, объединившись, обнаружили, что одни и те же квартиры были проданы нескольким покупателям. По информации Baza, после их обращения в правоохранительные органы 16 января Гаджиева была задержана, сейчас полиция продолжает собирать заявления от пострадавших, которые уже больше недели активно обращаются в отделения.

Ранее стало известно, что суд взыскал с блогера Сергея Домогацкого 49 млн рублей. Инфлюенсера подозревают в мошенничестве при продажах вилл на Бали. Деньги взыскали в пользу обанкротившейся компании.

Дагестан
мошенничество
дольщики
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Израильский антифашист резко ответил на заявление Навроцкого о холокосте
Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.