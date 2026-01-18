В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание бывшему замглавы Фонда защиты дольщиков Евгению Лазаренко, осужденному за получение взятки, сообщает «Коммерсант». Так заменен условный срок на реальное лишение свободы — 2 года в колонии-поселении.

Лазаренко был задержан в апреле 2024 года сразу после получения 1 млн рублей от обманутой дольщицы. Женщина обратилась к нему за помощью в урегулировании спорной ситуации с квартирой в проблемном ЖК «Жемчужина» после банкротства застройщика. Чиновник согласился решить вопрос за деньги, после чего потерпевшая сообщила о его предложении в правоохранительные органы.

В октябре 2025 года суд первой инстанции признал Лазаренко виновным в получении коммерческого подкупа, но назначил условное наказание. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий, и краевой суд согласился с доводами обвинения.

