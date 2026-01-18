Атака США на Венесуэлу
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Краснодарский краевой суд ужесточил наказание бывшему замглавы Фонда защиты дольщиков Евгению Лазаренко, осужденному за получение взятки, сообщает «Коммерсант». Так заменен условный срок на реальное лишение свободы — 2 года в колонии-поселении.

Лазаренко был задержан в апреле 2024 года сразу после получения 1 млн рублей от обманутой дольщицы. Женщина обратилась к нему за помощью в урегулировании спорной ситуации с квартирой в проблемном ЖК «Жемчужина» после банкротства застройщика. Чиновник согласился решить вопрос за деньги, после чего потерпевшая сообщила о его предложении в правоохранительные органы.

В октябре 2025 года суд первой инстанции признал Лазаренко виновным в получении коммерческого подкупа, но назначил условное наказание. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий, и краевой суд согласился с доводами обвинения.

Ранее сообщалось, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего политика изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Château Mouton-Rothschild.

Краснодар
суды
дольщики
приговоры
