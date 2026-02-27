Зимняя Олимпиада — 2026
«Могут побороться»: Булыкин назвал фаворитов в гонке за чемпионство в РПЛ

Булыкин: в конце сезона РПЛ ожидается интересная борьба

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Российской премьер-лиге (РПЛ) будет очень интересная чемпионская гонка, заявил экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru бывший нападающий отметил, что побороться за титул имеют шансы и московские клубы — ЦСКА и «Локомотив».

Я думаю, что явного фаворита нет. Все поборются — и ЦСКА составит конкуренцию, и «Локомотив» может побороться. Кто останется в чемпионской гонке, покажет только время. Конечно, «Зенит» больше хочет порадовать себя и болельщиков, все-таки, столетие клуба никак не могут отпраздновать уже долгое время. Но «Краснодар» уже знает, что такое чемпионство. Знает, что надо делать и просто так не отпустит. Нас ждет очень интересная борьба в конце чемпионата, — заявил Булыкин.

Ранее в разговоре с NEWS.ru экс-футболист отметил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное. 26 февраля стало известно, что сборная Гондураса по футболу отказалась провести товарищескую игру со сборной России. Матч был запланирован на 31 марта.

