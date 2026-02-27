Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ

С хорошими трансферами и сильным составом ЦСКА будет бороться за чемпионство, считает экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru бывший нападающий отметил, что при этом иностранный тренер Фабио Челестини может не до конца понимать, как подготовить команду после такой паузы.

ЦСКА по-любому [будет бороться за чемпионство] с такими трансферами и такой командой. Единственное, что меня смущает — там тренер-иностранец. Он может до конца не понимать, как лучше подготовить команду через такой зимний сбор. Такое только в России — два месяца готовишься к чемпионату, а играть нужно уже в первых играх без раскачки, — заявил Булыкин.

Ранее в разговоре с NEWS.ru экс-футболист отметил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное. 26 февраля стало известно, что сборная Гондураса по футболу отказалась провести товарищескую игру со сборной России. Матч был запланирован на 31 марта.