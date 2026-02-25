«Моя фантомная боль»: провал на Евро, Кубок УЕФА — Адвокат ушел из футбола

Нидерландский специалист Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру в 78 лет. Почему он принял это решение, каких успехов добился в «Зените», как объяснил провал со сборной России на чемпионате Европы — 2012, кого вывел на мундиаль 2026 года — в материале NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как Адвокат вывел сборную Кюрасао на чемпионат мира

В начале 2024 года Адвокат возглавил сборную Кюрасао. В группе с Гаити, Сент-Люсией, Барбадосом и Арубой национальная команда уверенно заняла первое место, победив во всех четырех встречах с разницей мячей 15-2. В 2025 году обе игры завершились разгромами: 4:0 с Сент-Люсией и 5:1 с Гаити.

Осенью 2025-го Кюрасао ждал еще один отбор. В квартет к команде Адвоката попали Бермудские острова, а также участники чемпионатов мира — Ямайка с Тринидадом и Тобаго. Перед последним туром сборная Кюрасао занимала первое место, опережая ямайцев на одно очко. В очном противостоянии коллективы сыграли нулевую ничью, и подопечные Адвоката впервые в истории отправились на мировое первенство.

Согласно рейтингу Worldometer, Кюрасао является самой малонаселенной страной-участницей в истории чемпионатов мира. По разным данным, в ней проживают от 150 до 180 тыс. человек. Остров занимает по этому показателю 189-е место в мире. Население Кюрасао меньше, чем в Норильске, Химках и Сызрани. По площади (444 кв. км) остров меньше, чем Махачкала (468 кв. км). До этого момента самой малонаселенной страной в истории мундиалей была Исландия — 398 266 человек.

Дик Адвокат Фото: Nikku/XinHua/Global Look Preses

Почему Адвокат завершил тренерскую карьеру

23 февраля Адвокат объявил об уходе из сборной Кюрасао. Тренер принял это решение из-за проблем со здоровьем у дочери.

«Приоритет семьи всегда был для меня выше футбольных дел, поэтому этот шаг вполне закономерный. Тем не менее я буду остро ощущать нехватку Кюрасао, его жителей и своих коллег. Для меня выход на чемпионат мира с командой самой маленькой страны, когда-либо участвовавшей в этом турнире, стал одним из самых значимых моментов в профессиональной жизни. Я испытываю глубокое уважение к своим игрокам, штабу и руководству, которые поддерживали нас», — заявил Адвокат.

Вместе с ним карьеру завершил многолетний помощник специалиста Кор Пот.

«Из-за семейных проблем Дик немедленно завершил свою карьеру. То же самое сделал и я. Мы начинали вместе и уходим вместе», — заявил ТАСС Пот.

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк сожалеет, что тренер покинул команду Кюрасао.

«После ухода Дика Адвоката из Кюрасао у меня пропал интерес к выступлению этой сборной на чемпионате мира. Очень жаль, расстроился», — сказал он.

Дик Адвокат Фото: SCS/Sander Chamid/Global Look Press

Как Адвокат выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА

До прихода в «Зенит» в 2006 году Адвокат считался очень опытным специалистом. На тот момент в его послужном списке значились голландский ПСВ (1995–1998, 2012–2013), шотландский «Рейнджерс» (1998–2002) и немецкая «Боруссия» Менхенгладбах (2004–2005). Специалист также возглавлял сборную Нидерландов (2002–2004), с которой стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2004. Из-за строгого, авторитарного стиля руководства, унаследованного от своего наставника Ринуса Михелса, и небольшого роста Адвокат получил прозвище Маленький Генерал.

Летом 2006-го он был главным тренером сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Германии. Национальная команда заняла третье место в группе с Францией, Швейцарией и Того и не смогла выйти в плей-офф. Адвокат покинул южнокорейскую сборную.

В тот момент «Зенит» начал искать нового тренера после поражений от «Спартака» и ЦСКА. Выбор пал на Адвоката. Голландец подписал трехлетний контракт. Тогда он был одним из самых высокоплачиваемых тренеров в российском футболе. По данным СМИ, Адвокат получал €3 млн в год. В 2007-м тренер привел «Зенит» к первому в истории чемпионству России.

Весной 2008 года петербургский клуб под руководством Адвоката добился исторического успеха в Кубке УЕФА. В том турнире «Зенит» прошел испанский «Вильярреал», французский «Марсель», немецкие «Байер» и «Баварию». В финале российская команда обыграла шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0. В «золотой» встрече отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

Игорь Денисов и Барри Фергюсон во время финального матча Кубка УЕФА между футбольными клубами «Зенит» и «Глазго Рейнджерс» Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В 2009 году результаты «Зенита» пошли на спад. Клуб покинули ведущие футболисты Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Павел Погребняк. После первого круга «Зенит» находился в середине турнирной таблицы. Адвоката уволили 10 августа 2009-го после домашнего поражения от «Томи» (0:2).

14 августа наставник улетел из РФ. В аэропорту Пулково его отъезд сопровождал 100-метровый баннер на голландском языке «Спасибо, Генерал!». Сотни болельщиков в оранжевой одежде (цвет формы сборной Нидерландов. — NEWS.ru) держали в руках воздушные шары такого же оттенка. Адвокат не смог сдержать слез.

«Наверное, это самый сильный тренер в истории „Зенита“. Он выиграл первое чемпионство России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Со сборной России все сложилось немного по-другому, но тренер очень сильный. Я думаю, он последним работал из эпохи тренеров, которым под 80 лет. Дик вывел маленькую страну Кюрасао на чемпионат мира. Это еще раз доказывает, что он сильный специалист», — сказал NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт.

Адвокат всегда честен с игроками и умеет признавать свои ошибки, заявил экс-футболист «Зенита» обладатель Кубка УЕФА — 2008 Александр Горшков. Он выделил профессионализм тренера.

«Всегда говорил, на кого рассчитывает, на кого нет. Если он принимал неверное решение, то признавал ошибку, ничего не придумывал. Адвокат — это про честность и профессионализм. Он всегда добивался результата», — сказал Горшков NEWS.ru.

Дик Адвокат на футбольном матче «Локомотив» — «Зенит» Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Как Адвокат объяснил провал сборной России на Евро-2012

После «Зенита» Адвокат с 2009 по 2010 год совмещал пост главного тренера сборной Бельгии с работой в нидерландском клубе АЗ из Алкмара. Однако уже в мае 2010 года он возглавил национальную команду России. Под руководством голландца российские футболисты без проблем отобрались на чемпионат Европы — 2012. В отборочной группе РФ заняла первое место, обойдя Ирландию, Армению, Словакию, Македонию (ныне Северная Македония. — NEWS.ru) и Андорру.

На Евро-2012 соперниками сборной России стали Чехия, Польша и Греция. Команда Адвоката ярко начала турнир. В первом матче группового этапа россияне разгромили Чехию со счетом 4:1. Затем была ничья с Польшей 1:1. Для выхода в четвертьфинал россиянам нужно было сыграть вничью с Грецией, но подопечные Адвоката уступили со счетом 0:1 и вылетели с чемпионата Европы.

После этого матча Андрей Аршавин произнес ставшей крылатой фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы». Так он ответил на претензии тогдашнего депутата Госдумы Антона Белякова, выразившего недовольство из-за неудачной игры сборной в «легкой группе».

Андрей Аршавин во время матча 2-го тура группы А против Польши на чемпионате Европы по футболу 2012 года Фото: Liu Lihang/Xinhua/Global Look Press

По данным «Спорт-Экспресса», Адвокат зарабатывал в сборной России €7 млн в год. Такой же оклад был у его соотечественника Гуса Хиддинка. После провала на Евро-2012 Адвокат покинул пост главного тренера сборной России.

В марте 2014 года голландец снова тренировал АЗ. В 1/8 финала Лиги Европы соперником команды стал махачкалинский «Анжи». Адвокат заявил перед пресс-конференцией, что с удовольствием ответит на все вопросы российских журналистов. Он отметил, что часто вспоминает неудачный Евро-2012.

«Эти воспоминания — моя фантомная боль. Вы хорошо помните, как складывался турнир? После первого матча, который мы выиграли со счетом 4:1, все впали в эйфорию, включая вас, журналистов. Потом была справедливая ничья с хозяевами турнира поляками. У Греции в третьем матче было ровно два шанса, и одним она воспользовались. Нам не повезло — так бывает. Это было просто поражение в данном конкретном матче. Таков футбол», — заявил Адвокат.

