Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ до апреля включить сервисы для непрерывного мониторинга глюкозы в крови в белые списки, сообщает Кремль. Перечень поручений опубликован по итогам январского совещания с кабинетом министров.

Правительство и ФСБ должны включить такие сервисы в «перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи». В документе указано, что речь идет о сервисах, необходимых «для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови». Поручение устанавливает требование к таким сервисам о нахождении на территории России баз персональных данных россиян.

Ранее появилась информация, что в первых числах апреля в России могут заблокировать Telegram. Два собеседника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов высказался против блокировки Telegram. По словам парламентария, мессенджер MAX тоже необходим, но в любой сфере должна быть конкуренция.

Подписывайтесь на наш MAX