«Зачем это все делается?»: Миронов заступился за Telegram

Руководитель фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов высказался против блокировки Telegram. По словам парламентария, которые приводит корреспондент NEWS.ru, мессенджер MAX тоже необходим, но в любой сфере должна быть конкуренция.

Они (Минфин. — NEWS.ru) готовы легализовать онлайн-казино, а Telegram замедляется. Да, у нас есть MAX, но мы с вами проходили, что не может быть ничего хорошего без конкуренции. <…> Telegram — это большая общественно-политическая площадка, в Telegram работают наши корреспонденты, наши военкоры, журналисты. Зачем это все делается? Зачем загонять всех в одну узду? — сказал Миронов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. При этом сам он убежден, что часть аудитории останется даже после блокировки. Как отметил Делягин, это видно на примере Instagram (деятельность в РФ запрещена).