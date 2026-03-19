Спецпосланник Трампа объяснил ценность мнения Лукашенко для США

Мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Иране является ценным для Вашингтона, так как отличается от позиций западных стран, заявил спецпосланник президента США по республике Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером. В ходе встречи стороны обсуждали двусторонние отношения и пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал «Пул первого».

Очень ценно всегда получать мнение президента Белоруссии. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США, — сказал он.

Ранее белорусский лидер отметил, что США ведут войну на Ближнем Востоке против дружественных Белоруссии стран. В этой связи он заявил о готовности откровенно обсудить ситуацию в регионе. Он считает, что его точка зрения по мировым проблемам может быть важна для американской стороны.

Также Лукашенко выразил симпатию американскому президенту Дональду Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу, несмотря на ошибки. Он попросил американского спецпосланника донести его точку зрения до главы Белого дома.