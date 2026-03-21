21 марта 2026 в 11:47

Аналитик объяснил, почему миру грозит нефтяная катастрофа

Аналитик Юшков: текущий энергокризис гораздо более жесткий, чем в 1973 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Текущий энергетический кризис значительно острее, чем события 1973 года, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ИС «Вести». По его словам, ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас беспрецедентна, и аналогов нынешнему перекрытию Ормузского пролива в истории еще не было.

Нынешний энергокризис в какой-то степени даже гораздо более жесткий, чем предыдущий в 1973 году. Потому что тогда с мирового рынка мгновенно ушло 10% мировой нефти, а сейчас через Ормузский пролив проходило 20% мировой нефти, — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что США начали выпуск первых 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва для нефтяных компаний. В американском Министерстве энергетики сообщили, что всего планируется выделить 172 млн баррелей. В ведомстве пояснили, что начата первая фаза освобождения запасов нефти.

Также Министерство финансов США разрешило продажу иранской нефти, загруженной на танкеры до 20 марта. Генеральная лицензия для таких операций опубликована на сайте ведомства. В документе уточняется, что реализовать эти операции можно в течение месяца, до 19 апреля.

