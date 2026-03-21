21 марта 2026 в 07:25

США приступили к первой фазе извлечения нефти из стратегического резерва

Минэнерго: США высвободили 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Коллекторы и трубопроводы на предприятии Enbridge Energy Partners в Кушинге, штат Оклахома Коллекторы и трубопроводы на предприятии Enbridge Energy Partners в Кушинге, штат Оклахома Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
США выделили нефтяным компаниям первые 42,5 млн баррелей нефти из стратегического резерва, говорится в заявлении, размещенном на сайте американского министерства энергетики. В ведомстве указали, что всего запланировано выделить в общей сложности 172 млн баррелей.

В документе говорится, что США приступили к первой фазе высвобождения нефти. В Минэнерго рассчитывают, что в дальнейшем компании, которые получат на первом этапе нефть из стратегического резерва, затем восполнят его примерно на 55 млн баррелей.

Ранее администрация США объявила о масштабном вбросе нефти на рынок. Министерство энергетики сообщило, что в течение 120 дней из стратегического резерва будет высвобождено 172 млн баррелей. Восполнить запасы планируется в течение года на 200 млн баррелей. Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 млн баррелей нефти при общей разрешенной емкости 714 млн.

До этого лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение сохранить санкции против России, несмотря на сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров. По словам французского президента Эммануэля Макрона, текущие проблемы с нефтяными поставками не являются основанием для отмены ограничений.

