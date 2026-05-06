06 мая 2026 в 18:05

В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса

Минэнерго США: запасы нефти за неделю уменьшились на 2,3 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,3 млн баррелей, сообщили в американском Минэнерго. По данным ведомства, на 1 мая 2026 года их объем составил 457,2 млн баррелей.

При этом, несмотря на сокращение запасов, цены на нефть продолжают падать. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость июльского фьючерса Brent снизилась на 7,35% — до $101,79 за баррель. Июньская нефть WTI подешевела на 7,16% — до $94,95.

Ранее западные СМИ писали, что мировые резервы нефти в апреле сократились на 200 млн баррелей. По информации источников, это рекордный показатель со времен пандемии COVID-19. Глава отдела нефтяных исследований компании Джим Буркхард назвал эту цифру колоссальной, отметив, что она намного превышает обычные показатели.

До этого инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что мировые запасы добытой нефти снижаются до минимального уровня за последние восемь лет. По информации аналитиков, темпы сокращения вызывают обеспокоенность из-за ограничений поставок через Ормузский пролив.

