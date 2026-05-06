Мировые запасы нефти в апреле сократились до рекордно низких показателей FT: мировые запасы нефти в апреле сократились на 200 млн баррелей

Мировые резервы нефти в апреле сократились на 200 млн баррелей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Energy. Как отмечает издание, это рекордный показатель со времен пандемии COVID-19.

Глава отдела нефтяных исследований компании Джим Буркхард назвал эту цифру колоссальной, отметив, что она намного превышает обычные показатели. Он пояснил, что в нормальных условиях мировые резервы меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей в месяц.

На фоне войны на Ближнем Востоке рынок потерял 1 млрд баррелей нефти, при этом падение предложения происходит гораздо быстрее снижения спроса на топливо. В настоящее время мировые запасы нефти составляют около 4 млрд баррелей, однако большая их часть используется для поддержания работы НПЗ и нефтепроводов.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил, что мировые запасы добытой нефти снижаются до минимального уровня за последние восемь лет. По информации аналитиков, темпы сокращения вызывают обеспокоенность из-за ограничений поставок через Ормузский пролив.