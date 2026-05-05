День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:30

На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного падения запасов нефти

Мировые запасы добытой нефти приблизились к восьмилетнему минимуму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировые запасы добытой нефти снижаются до минимального уровня за последние восемь лет, сообщил инвестиционный банк Goldman Sachs. По информации аналитиков, темпы сокращения вызывают обеспокоенность из-за ограничений поставок через Ормузский пролив.

Эксперты отметили, что общих мировых запасов нефти в хранилищах хватит только на 101 день потребления. К концу мая этот показатель может сократиться до 98 дней. По информации банка, мировые коммерческие запасы нефтепродуктов после начала войны в Иране сократились с 50 до 45 дней потребления.

Ранее биржевая стоимость нефти марки Brent резко выросла в ходе торгов 4 мая, превысив отметку $114 (8,6 тыс. рублей) за баррель. Рост цен связали с обострением ситуации на Ближнем Востоке. К 13:40 мск стоимость Brent закрепилась до $112 (8,4 тыс. рублей) за баррель. Рост относительно закрытия предыдущей сессии составил 3,25%.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. По его словам, причиной становится рекордный рост цен на нефть.

Мир
Иран
Ормузский пролив
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.