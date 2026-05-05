На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного падения запасов нефти

Мировые запасы добытой нефти снижаются до минимального уровня за последние восемь лет, сообщил инвестиционный банк Goldman Sachs. По информации аналитиков, темпы сокращения вызывают обеспокоенность из-за ограничений поставок через Ормузский пролив.

Эксперты отметили, что общих мировых запасов нефти в хранилищах хватит только на 101 день потребления. К концу мая этот показатель может сократиться до 98 дней. По информации банка, мировые коммерческие запасы нефтепродуктов после начала войны в Иране сократились с 50 до 45 дней потребления.

Ранее биржевая стоимость нефти марки Brent резко выросла в ходе торгов 4 мая, превысив отметку $114 (8,6 тыс. рублей) за баррель. Рост цен связали с обострением ситуации на Ближнем Востоке. К 13:40 мск стоимость Brent закрепилась до $112 (8,4 тыс. рублей) за баррель. Рост относительно закрытия предыдущей сессии составил 3,25%.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. По его словам, причиной становится рекордный рост цен на нефть.