День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:39

Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором

Минэнерго и ФАС заключат договор с нефтяниками о стабилизации цен на топливо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут с нефтяными компаниями договоры о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщили в правительстве. В соглашениях будут определены объемы поставок топлива на внутренний российский рынок, а также закреплены цены на него, передает ТАСС.

Постановлением закреплен перечень нефтяных компаний, с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашения. Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что в мае стоит ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо. Он отметил, что стоимость может вырасти на уровень инфляции.

Прежде министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия полностью обеспечена всеми видами моторного топлива — как население, так и предприятия. По его словам, дефицита бензина на АЗС не фиксируется.

Власть
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Минэнерго
ФАС
нефтяные компании
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.