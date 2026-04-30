Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором Минэнерго и ФАС заключат договор с нефтяниками о стабилизации цен на топливо

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут с нефтяными компаниями договоры о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщили в правительстве. В соглашениях будут определены объемы поставок топлива на внутренний российский рынок, а также закреплены цены на него, передает ТАСС.

Постановлением закреплен перечень нефтяных компаний, с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашения. Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что в мае стоит ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо. Он отметил, что стоимость может вырасти на уровень инфляции.

Прежде министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия полностью обеспечена всеми видами моторного топлива — как население, так и предприятия. По его словам, дефицита бензина на АЗС не фиксируется.