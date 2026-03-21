США разрешили продажу иранской нефти

Министерство финансов США разрешило продажу иранской нефти, загруженной на танкеры до 20 марта. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте ведомства.

В документе говорится, что разрешены операции по продаже, поставкам и выгрузке нефти и нефтепродуктов, загруженных до упомянутой даты. Осуществлять такие сделки можно в течение месяца — до 19 апреля.

Таким образом, Вашингтон дал дополнительное время для завершения операций с иранским топливом. Решение уже вступило в силу.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов указал, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.