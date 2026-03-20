Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил коллегу Владимира Зеленского в том, что ему не нужны украинские дети, которые якобы находятся на территории России. Как передает БелТА, глава республики заявил, что получил от первой леди США Мелании Трамп список несовершеннолетних, она также попросила обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы <...> затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что этот вопрос нельзя просто передать Зеленскому именно из-за того, что украинскому президенту судьба этих детей безразлична. Вместе с этим Лукашенко выразил уверенность, что если бы это было иначе, конфликт уже мог бы завершиться.

Лидер республики сообщил, что согласился выполнить просьбу, однако подчеркнул, что не намерен убеждать Путина по этому поводу. Он отметил, что доведет информацию до российского президента. При этом политик уточнил, что не собирается ни на чем настаивать.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность Мелании Трамп за содействие в воссоединении детей с семьями в России и на Украине. Она сообщила, что активное участие супруги президента США ппозволили ускорить этот процесс.