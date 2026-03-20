20 марта 2026 в 18:30

Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным

Мелания Трамп Фото: CNP /AdMedia/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил коллегу Владимира Зеленского в том, что ему не нужны украинские дети, которые якобы находятся на территории России. Как передает БелТА, глава республики заявил, что получил от первой леди США Мелании Трамп список несовершеннолетних, она также попросила обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы <...> затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что этот вопрос нельзя просто передать Зеленскому именно из-за того, что украинскому президенту судьба этих детей безразлична. Вместе с этим Лукашенко выразил уверенность, что если бы это было иначе, конфликт уже мог бы завершиться.

Лидер республики сообщил, что согласился выполнить просьбу, однако подчеркнул, что не намерен убеждать Путина по этому поводу. Он отметил, что доведет информацию до российского президента. При этом политик уточнил, что не собирается ни на чем настаивать.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность Мелании Трамп за содействие в воссоединении детей с семьями в России и на Украине. Она сообщила, что активное участие супруги президента США ппозволили ускорить этот процесс.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

