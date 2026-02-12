Зимняя Олимпиада — 2026
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям

Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в воссоединении семей

Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила супругу президента США Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине. В своем Telegram-канале Львова-Белова отметила, что благодаря координации первой леди США удалось ускорить процесс.

Благодарю первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями. Благодаря ее координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем, — написала Львова-Белова.

Ранее сегодня, 12 февраля, Львова-Белова сообщила, что один ребенок в скором времени вернется в Россию. Также она отметила, что еще пятеро несовершеннолетних воссоединятся с близкими на Украине. Среди них — одна девочка и четверо мальчиков.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прямые контакты с США помогут вернуть детей к семьям. По ее словам, Мелания Трамп подчеркнула готовность России предоставлять детализированные сведения о детях. Прямой контакт, по мнению Захаровой, также позволит донести реальную информацию до мировой общественности.

