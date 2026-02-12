Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:10

Львова-Белова рассказала о возвращении еще одного ребенка в Россию

Львова-Белова: один ребенок вернется в Россию и пятеро на Украину

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Один ребенок в скором времени вернется в Россию, написала в Telegram-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, еще пятеро несовершеннолетних воссоединятся с близкими на Украине. Среди них одна девочка и четыре мальчика.

Один ребенок возвращается в Россию. Четыре мальчика и одна девочка в возрасте от четырех до 15 лет воссоединятся со своими семьями на Украине, — говорится в сообщении.

Львова-Белова добавила, что в общей сложности с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей. На Украину и в другие страны вернулись 134 ребенка из 108 семей. Омбудсмен также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с семьями.

Благодаря ее координации удалось ускорить эти воссоединения и заложить основу для более оперативного процесса в дальнейшем, — отметила Львова-Белова.

Ранее омбудсмен заявила, что власти Киева вместо диалога с семьями прибегают к запугиванию, угрожая принудительным разлучением детей с родителями,. Особенно циничной, по ее словам, является угроза лишения родительских прав.

