В Киеве родителей запугивают принудительной эвакуацией детей

Власти Киева вместо диалога с семьями прибегают к запугиванию, угрожая принудительным разлучением детей с родителями, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Особенно циничным, по ее словам, является угроза лишения родительских прав, передает ТАСС.

Украина вновь демонстрирует двойные стандарты, причем снова не в интересах семей и детей. Помощь нашей страны семьям в выезде на безопасные территории трактуется как депортация. При этом киевская власть вместо того, чтобы вести диалог с семьями, запугивает их принудительным разлучением и эвакуацией, давит на людей, которые и так находятся в уязвимом положении, — поделилась омбудсмен.

Если родители отказываются от эвакуации, закон разрешает изъять ребенка. В течение семи дней органы опеки обязаны подать в суд иск о лишении родительских прав или об отобрании ребенка без лишения таковых. Львова-Белова подчеркнула, что в таких случаях детей вернуть крайне сложно.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся активные боевые действия, без согласия родителей. Решение об этом принимается военными администрациями.