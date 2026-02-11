Детей на Украине будут эвакуировать без согласия родителей

Верховная рада приняла закон, позволяющий принудительно эвакуировать украинских детей с территории активных боевых действий без согласия родителей, сообщило МВД Украины. В ведомстве отметили, что соответствующее решение принимается военными администрациями.

Эвакуацию в безопасные районы осуществляет национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях, — подчеркнули в МВД страны.

Ранее в Запорожской области началась организованная эвакуация мирных жителей и предприятий, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. По данным военного эксперта, это решение связано с приближением линии фронта и активизацией действий российской армии в направлении города. Процесс затрагивает как гражданское население, так и бизнес, обратил внимание собеседник агентства. В целом группировка ВСУ в Запорожье находится «под плотным огневым воздействием» российских сил.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что насильственная мобилизация на Украине выглядит как столкновение мирных жителей с «головорезами президента Украины Владимира Зеленского». По его словам, таковой видят «свободную Европу» ЕС и НАТО.