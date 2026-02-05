Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 05:12

Оперативная обстановка привела к эвакуации города на юго-востоке Украины

Марочко: на фоне наступления российских сил в Запорожье началась эвакуация

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Запорожской области начался организованная эвакуация мирных жителей и предприятий, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По данным военного эксперта, это решение связано с приближением линии фронта и активизацией действий российской армии в направлении города.

Процесс затрагивает как гражданское население, так и бизнес, обратил внимание собеседник агентства. В целом группировка ВСУ в Запорожье находится «под плотным огневым воздействием» российских сил.

В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути, наблюдается отток населения также с данного населенного пункт, — сказал Марочко.

Ранее военный аналитик сообщал, что контроль над Добропольем может стать ключом к успеху российской армии на северо-западном направлении. По оценке эксперта, освобождение этого города создаст угрозу окружения для сил противника в укрепленном районе. Освобождение стратегически важного города может обескровить украинскую группировку в дружковско-славянской агломерации.

Андрей Марочко
эвакуации
Запорожская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это лотерея»: названы главные риски при покупке подержанных китайских авто
Юрист ответил, когда за неверный прогноз синоптиков грозит наказание
«Образ миротворца»: во Франции объяснили, зачем Макрону звонок Путину
Трамп не стал отвечать на вопрос о своем политическом будущем
Турэксперт дала важный совет для путешествий с маленькими детьми
Московский суд получил иск о брачном договоре Самойловой и Джигана
Больничные в России достигли максимального уровня
Названы опасные инфекции, которыми можно заразиться через расческу
Премьер Британии может лишиться своего места из-за одного скандала
HR-эксперт ответила, почему сотрудники могут задерживаться на работе
Оперативная обстановка привела к эвакуации города на юго-востоке Украины
Пластика из-за болезни, слова об СВО, разводы: как живет Елена Ксенофонтова
Никита Пресняков «избавился» от Пугачевой. Где он сейчас, что с карьерой
Массированный налет ВСУ на Ростовскую область ночью 5 февраля: что известно
Аналог Roblox могут разработать в России
В Ростовской области озвучили последствия атаки ВСУ на регион
Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината
Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья армией РФ
Самолеты внезапно «исчезли» над российским городом
Наркотики, травля из-за внешности, мнение об СВО: как живет Денис Дорохов
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.