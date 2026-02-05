Оперативная обстановка привела к эвакуации города на юго-востоке Украины Марочко: на фоне наступления российских сил в Запорожье началась эвакуация

В Запорожской области начался организованная эвакуация мирных жителей и предприятий, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По данным военного эксперта, это решение связано с приближением линии фронта и активизацией действий российской армии в направлении города.

Процесс затрагивает как гражданское население, так и бизнес, обратил внимание собеседник агентства. В целом группировка ВСУ в Запорожье находится «под плотным огневым воздействием» российских сил.

В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути, наблюдается отток населения также с данного населенного пункт, — сказал Марочко.

Ранее военный аналитик сообщал, что контроль над Добропольем может стать ключом к успеху российской армии на северо-западном направлении. По оценке эксперта, освобождение этого города создаст угрозу окружения для сил противника в укрепленном районе. Освобождение стратегически важного города может обескровить украинскую группировку в дружковско-славянской агломерации.