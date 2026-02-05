Зимняя Олимпиада — 2026
Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья армией РФ

Марочко: освобождение Доброполья откроет путь к разгрому группировки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освобождение Доброполья может стать ключом к успеху российской армии на северо-западном направлении в зоне СВО, заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. По оценке эксперта, взятие города под контроль создаст угрозу окружения для сил противника в укрепленном районе.

Успех в Доброполье может обескровить украинскую группировку в дружковско-славянской агломерации, пояснил Марочко. Тем более, что российские подразделения, продвинувшись от Шахова, готовятся к штурму данного населенного пункта.

Поэтому наши войска могут начать движение именно в этом направлении, отрезая логистику и, по сути, обескровливая ту группировку противника, которая находится в населенных пунктах дружковско-славянской агломерации, — сказал Марочко.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Минобороны России, успеха удалось достичь Южной группировке войск.

До этого сообщалось, что российские морпехи применили тактическую хитрость для освобождения села Сухецкого в ДНР. По словам замкомандира штурмового батальона группировки войск «Центр» Якова Черновалова, бойцы зашли в населенный пункт в солнечную погоду, что оказалось для противника полной неожиданностью.

