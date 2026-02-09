Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 01:27

«Головорезы Зеленского»: журналиста шокировала украинская мобилизация

Журналист Боуз рассказал о столкновениях при мобилизации на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что насильственная мобилизация на Украине выглядит как столкновение мирных жителей с «головорезами президента Украины Владимира Зеленского». По его словам, таковой видит «свободную Европу» ЕС и НАТО.

Ежедневный хаос в разрушенной Украине. Жестокое столкновение мирных жителей, спасающих человека, похищенного головорезами Зеленского. Это «свободная Европа» по мнению ЕС и НАТО, — написал он.

Так Боуз прокомментировал видео в соцсетях, на котором можно увидеть, как прохожие смогли защитить мужчину от агрессивных сотрудников ТЦК. Молодого человека пытались насильно затолкать в микроавтобус, к нему также применяли физическое насилие.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинцы устали от затянувшегося конфликта и хотят мира любой ценой. В интервью журналисту Руслану Дикому она отметила: люди настолько измотаны негативом и ненавистью, что им уже без разницы, под чьим флагом жить.

До этого СМИ писали, что значительное число украинских мужчин легально покинули территорию страны после февраля 2022 года и не вернулось обратно. Эти данные были получены от пограничных служб нескольких сопредельных государств. По информации, предоставленной пограничными ведомствами Польши, Румынии, Молдавии и Словакии, речь идет примерно о 470 тыс. человек. При этом статистика по Венгрии в данном исследовании не учитывалась, что может означать еще большие масштабы миграции.

Украина
Владимир Зеленский
мобилизация
Европа
