Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявил, что насильственная мобилизация на Украине выглядит как столкновение мирных жителей с «головорезами президента Украины Владимира Зеленского». По его словам, таковой видит «свободную Европу» ЕС и НАТО.

Ежедневный хаос в разрушенной Украине. Жестокое столкновение мирных жителей, спасающих человека, похищенного головорезами Зеленского. Это «свободная Европа» по мнению ЕС и НАТО, — написал он.

Так Боуз прокомментировал видео в соцсетях, на котором можно увидеть, как прохожие смогли защитить мужчину от агрессивных сотрудников ТЦК. Молодого человека пытались насильно затолкать в микроавтобус, к нему также применяли физическое насилие.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинцы устали от затянувшегося конфликта и хотят мира любой ценой. В интервью журналисту Руслану Дикому она отметила: люди настолько измотаны негативом и ненавистью, что им уже без разницы, под чьим флагом жить.

До этого СМИ писали, что значительное число украинских мужчин легально покинули территорию страны после февраля 2022 года и не вернулось обратно. Эти данные были получены от пограничных служб нескольких сопредельных государств. По информации, предоставленной пограничными ведомствами Польши, Румынии, Молдавии и Словакии, речь идет примерно о 470 тыс. человек. При этом статистика по Венгрии в данном исследовании не учитывалась, что может означать еще большие масштабы миграции.