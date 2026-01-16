Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:38

Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись

Ngl.media: примерно 470 тыс. мужчин легально уехали с Украины после начала СВО

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Значительное число украинских мужчин легально покинуло территорию страны после февраля 2022 года и не вернулось обратно, сообщает местное издание Ngl.media. Эти данные были получены от пограничных служб нескольких сопредельных государств. По информации, предоставленной пограничными ведомствами Польши, Румынии, Молдовы и Словакии, речь идет примерно о 470 тыс. человек. При этом статистика по Венгрии в данном исследовании не учитывалась, что может означать еще большие масштабы миграции.

Отдельно отмечается проблема нелегального пересечения границы, случаи которого также исчисляются десятками тысяч. По предварительным оценкам, было зафиксировано не менее 70 тыс. таких инцидентов, причем данные по границе с Белоруссией, вероятно, в эту цифру не включены.

Основными направлениями для легального выезда стали Румыния, принявшая 229 тыс. человек, Польша (187 тыс.) и Молдова (112 тыс.). Исключением является Словакия, где сальдо миграции сложилось положительным — число возвратившихся на Украину мужчин превысило число уехавших на 61 тыс.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинцы устали от затянувшегося конфликта и хотят мира любой ценой. В интервью журналисту Руслану Дикому она отметила: люди настолько измотаны негативом и ненавистью, что им уже без разницы, под чьим флагом жить.

Украина
миграция
спецоперация
мужчины
