Мэрия Ангарска спустя два месяца ответила на жалобы жильцов на протечку

В мэрии Ангарска ответили на жалобы жильцов спустя два месяца после коммунальной аварии, сообщает Angarsky. В январе 2026 года в подвале дома № 6 в 278-м квартале начала течь горячая вода.

Сообщается, что на первых этажах квартиры нагревались до 40 градусов и выше. Жители сообщали о перекладывании ответственности между управляющей компанией, «Водоканалом» и теплосетями.

Ответ от мэрии поступил 17 марта. В тексте было сказано, что инженеры УК не обнаружили течи, однако был зафиксирован подпор канализационного колодца, который устранили 20 января.

