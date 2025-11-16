В Тульской области залило больницу, несмотря на недавний ремонт Жители поселка под Тулой заявили о плохом состоянии больницы после ремонта

В поселке Новогуровский Тульской области местные жители выразили недовольство состоянием больницы после проведенного ремонта, поскольку дождевая вода заливает дорогостоящее медицинское оборудование, пишет Telegram-канал «Тула жесть». На записи видно, как с потолка течет вода прямо на пол, где установлена техника, упакованная в целлофановую пленку. За кадром звучит пояснение, что под протечками находится маммограф.

Сообщается, что ремонтные работы в медицинском учреждении были заброшены, а крыша остается частично разобранной. Из-за непогоды ситуация продолжает ухудшаться. Жители поселка подчеркнули, что в Новогуровском проживает много пожилых людей и маленьких детей, которым сложно добираться до городской больницы. Они выразили опасение, что в результате могут лишиться единственного медицинского учреждения.

Ранее жительница города Белово организовала необычный «аквариум» с 11 карпами в подвальном помещении жилого дома, который оказался затоплен. Рыбы успешно приспособились к жизни в новых условиях. За их состоянием теперь можно наблюдать через установленную камеру видеонаблюдения. Карпы поселились в подвале еще в октябре, когда подъем грунтовых вод вызвал затопление 1500 домов.