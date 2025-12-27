Психолог объяснила, почему опасно резко запрещать детям онлайн-игры

Резкий запрет популярных онлайн-игр может вызвать у детей тяжелые психологические реакции, схожие с синдромом отмены, заявила ТАСС психолог Татьяна Орлова. По ее словам, для современного поколения такие платформы являются важным центром общения и самореализации, поэтому их внезапная блокировка переносится болезненно.

Это отчасти похоже в поведенческом смысле на синдром отмены. То есть они регулярно играли, регулярно общались, получали свой дофамин, нейромедиатор удовольствия и предвкушения. Для детей это не просто игра, — указала специалист.

Эксперт отметила, что у детей могут наблюдаться агрессия, раздражительность и гнев. Также возможны скука, апатия и чувство, что чего-то не хватает. Психолог добавила, что распространенными реакциями являются тревога и ощущение социальной изоляции. Первые несколько недель после ограничений могут быть особенно эмоционально насыщенными. По словам Орловой, родителям в этот период важно проявить терпение и продолжать разговаривать со своими детьми.

Ранее стало известно, что онлайн-платформа Roblox введет с января 2026 года обязательную процедуру проверки возраста для всех пользователей. Проверка будет осуществляться по фотографии или видео. Эта мера призвана усилить защиту детей от злоумышленников. Данные свидетельствуют, что треть из 151 млн ежедневных пользователей платформы — это дети младше 13 лет.